Україна

Бразилець знову гратиме за "гірників".

Центральний захисник Марлон Сантос висловився після свого повернення у донецький Шахтар. Його слова наводить аккаунт "гірників" в Instagram.

"Відчуття дивні, бо я був наймолодшим, коли йшов звідси: мені було 25 років, іншим по 33-34. І ось тепер я найстарший у команді. Це навіть кумедно, але ми розуміємо відповідальність. Ми усвідомлюємо важливість цього. Але, звісно, все з легкістю та професійною віддачею на полі, щоб допомагати команді.

Арда Туран? Футбольний світ такий малий. І ми можемо це прожити за десять років. Він був гравцем, і я грав з ним, а тепер він тренер, і я знову поруч. Як я завжди кажу у житті: світ футболу дуже малий. Чекаю нового досвіду.

Я завжди прагну завойовувати титули. І тут не буде інакше. Зосереджусь на найкращому для Шахтаря, щоб виграти багато титулів", – сказав Марлон.

Вперше 29-річний бразилець поповнив склад "гірників" у липні 2021-го. Тоді, за даними transfermarkt, Сассуоло отримав за гравця 12 млн євро.

У сезоні-2021/22 Марлон провів за Шахтар 22 матчі в усіх турнірах. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну оборонець на правах оренди представляв Монцу й рідний для нього Флуміненсе.

Влітку 2024 року контракт бразильця з "гірниками" втратив чинність. У вересні він перебрався до Лос-Анджелеса, у підсумку взявши участь у 26-ти матчах усіх турнірів і відзначившись одним голом.