Україна

Голкіпер Ворскли підписав контракт із Університатя Крайова.

Український воротар Павло Ісенко змінив клубну прописку та продовжить кар’єру в чемпіонаті Румунії. 21-річний голкіпер підписав контракт з Університатею Крайова, про що повідомила пресслужба румунського клубу.

Офіційні деталі трансферу не розголошуються, однак, за інформацією українських ЗМІ, сума переходу склала 350–400 тисяч умовних одиниць. Йдеться про компенсацію за підготовку гравця, адже Ісенко перейшов до румунського клубу у статусі вільного агента.

У сезоні 2024/25 Ісенко провів 32 матчі у всіх турнірах, пропустив 41 м’яч, оформив одну гольову передачу та 10 разів залишав ворота "сухими". За даними Transfermarkt, його ринкова вартість складає 700 тисяч євро.

Нагадаємо, Павло Ісенко є вихованцем полтавської Ворскли, у складі якої дебютував у професійному футболі у 17 років.