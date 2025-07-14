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Головний тренер Шахтаря пригадав уроки від Сімеоне і Луїса Енріке, а також — як пережив поразку у фіналі в Лісабоні.

Після успішної роботи в Еюпспорі, з яким здобув історичне підвищення до турецької Суперліги, Арда Туран прийняв виклик і очолив донецький Шахтар.

В інтерв’ю для видання MARCA турецький фахівець докладно розповів про свій тренерський стиль і впливи, які сформували його бачення футболу.

"В обороні мене надихає Сімеоне, в атаці — Луїс Енріке. Від Фатіха Теріма я навчився, як будувати стосунки з гравцями та приймати рішення під тиском. Я створив власний стиль, який називаю "Estilo Arda Turan".

У Сімеоне я вивчив компактність, пресинг, захист 4-4-2. Луїс Енріке дав мені бачення простору й атакувальних рішень. Я також черпаю з роботи Оскара Ортеги, Моно Бургоса та інших", — цитує слова Турана MARCA.

Туран не приховує, що досі болісно згадує поразку у фіналі Ліги чемпіонів 2014 року:

"Це, мабуть, найбільший смуток у моєму житті. Ми пропустили з кутового, хоча це була наша сильна сторона. Ми були за крок до титулу, і програли. Люди плакали, лежали на підлозі. І досі мурашки по шкірі, коли згадую це".

Попри все, він із теплотою згадує Атлетіко:

"Моя історія в Атлетіко — це найкраще, що було в моїй кар’єрі. Але вона завершилася. І це прекрасно. Ніколи не шкодував про це. Я вдячний за кожен момент — і хороший, і важкий", — додав турецький фахівець.