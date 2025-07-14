Ліга Європи

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 17 липня у Фінляндії.

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким Шахтарем і фінським Ільвесом обслуговуватиме бригада арбітрів з Норвегії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначений Мохаммад Аслам, а допомагатимуть йому Йорген Вальстадстве та Альф Олав Россланн. Резервним рефері призначено Маріуса Хансена-Гретту.

За систему ВАР відповідатиме Крістоффер Хагенес, а його помічником буде Емілі Доксет.

До цього Аслам не зустрічався з українськими клубами, але обслуговував два матчі збірної України U-17 у відборі чемпіонату Європи проти Ірландії (0:3) та Італії (0:3).

Нагадаємо, матч-відповідь Ільвес — Шахтар відбудеться у четвер, 17 липня, у Фінляндії. У першому матчі "гірники" розгромили фінів – 6:0.