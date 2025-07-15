Київський клуб орендував флангового захисника Металіста 1925.
Євгеній Пасіч, fc.obolon.ua
15 липня 2025, 16:50
Правий захисник Євгеній Пасіч тимчасово залишив Металіст 1925.
Гравець на правах оренди перебрався до Оболоні, передає офіційна сторінка столичного клубу у Facebook. Другу частину минулої кампанії 32-річний українець провів у Ворсклі.
На рахунку Пасіча 15 матчів у всіх турнірах сезону-2024/25. Його контракт із харків'янами розраховано до кінця червня 2026 року.
Нагадаємо, на початку липня кияни підписали двох колишніх гравців Лівого Берега.