Україна

Київський клуб орендував флангового захисника Металіста 1925.

Правий захисник Євгеній Пасіч тимчасово залишив Металіст 1925.

Гравець на правах оренди перебрався до Оболоні, передає офіційна сторінка столичного клубу у Facebook. Другу частину минулої кампанії 32-річний українець провів у Ворсклі.

На рахунку Пасіча 15 матчів у всіх турнірах сезону-2024/25. Його контракт із харків'янами розраховано до кінця червня 2026 року.

Нагадаємо, на початку липня кияни підписали двох колишніх гравців Лівого Берега.