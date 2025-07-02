Деталі угод з обома гравцями невідомі.
Вадим Сташків, ФК Оболонь
02 липня 2025, 17:20
Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із двома колишніми гравцями Лівого Берега — воротаря Вадима Сташківа та захисника Дмитра Семенова.
Деталі угод із двома футболістами не розголошуються.
Минулого сезону Сташків провів 18 матчів за молодіжний склад, з яких два на нуль при 46 пропущених м'ячах.
На рахунку Семенова 26 матчів, один гол та одна гольова передача.
Раніше повідомлялося, що Євген Шевченко повернувся в Оболонь після п'ятирічної паузи.