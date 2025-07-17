Україна

Дивимось, що підготував чемпіон України та його технічний партнер.

У контексті підготовки до нового сезону та старту в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА чинний чемпіон України київське Динамо презентувало два нових комплекти на прийдешню кампанію.

Із допомогою технічного партнеру клубу, компанії New Balance, було розроблено дизайн, натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць, і багаторічною підтримкою вболівальників.

Офіційна презентація розпочалась 17 липня, о 10:00.

Домашній комплект має чисто білий фон, на якому розгортається абстрактний графічний принт, що нагадує гострі фрагменти, піксель та тіні київських графіті. Текстура передає дух і енергію великого міста та сучасну міську геометрію.

Виїзний комплект має глибокий синій відтінок, який є серцем клубу і символом поколінь вже майже 100 років.

Третя форма залишається смарагдово-зеленою з брендінгом золотого кольору.

Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми виконаних в чорному, сірому та жовтому кольорах.

Форма створена з використанням технології NB Dry — інноваційного матеріалу, що забезпечує вентиляцію, швидке відведення вологи та комфорт під час гри на найвищому рівні.