Україна

Колишній гравець Карпат тепер представлятиме столичний клуб.

Опорний півзахисник Максим Чех підписав контракт з Оболонню, передає офіційний сайт "біло-зелених".

Нещодавно 26-річний українець на правах вільного агента залишив Карпати. Термін дії договору про співпрацю між гравцем і новим для нього клубом не повідомляються.

За львів'ян Чех провів 18 матчів, відзначившись одним голом і одним асистом у Першій Лізі-2023/24. Вихованець Шахтаря є чемпіоном світу-2019 зі збірною України U-20.

Раніше Максим також виступав за азербайджанський Сабаїл і Маріуполь.

Нагадаємо, нещодавно контракт з Оболонню підписав уже колишній півзахисник Ворскли.