Україна

Деталі угоди не розголошуються.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім півзахисником Ворскли Артемом Кулаковським.

Деталі угоди із 22-річним вихованцем академії київського Динамо не розголошуються.

За даними Transfermarkt, контракт розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Кулаковський провів шість матчів за основну команду та 11 зустрічей за дублюючий склад.

Раніше повідомлялося, що Євгеній Пасіч перебрався до Оболоні.