Україна

Львівський клуб залишили правий вінгер і центрфорвард.

Правий вінгер Артур Ременяк і центральний нападник Владислав Погорілий попрощалися з Рухом, передає офіційний сайт клубу.

Вже колишні гравці львів'ян стали вільними агентами. "Жовто-чорні" безкоштовно посилилися українцями Ременяком і Погорілим у січні-лютому 2025 року, коли вони залишили Минай і Олександрію відповідно.

Як 24-річний Артур, так і 21-річний Владислав за цей час узяли участь у чотирьох матчах Руху в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Паньків став спортивним директором академії львівського клубу.