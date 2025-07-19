Україна

Сьомий літній новачок "червоно-білих" поспілкувався з клубною пресслужбою.

Центральний захисник Карлос Рохас дав перше інтерв'ю в якості гравця Кривбасу, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Венесуелець поділився своїми емоціями від переходу до "червоно-білих", а також розповів, які завдання ставить перед собою.

"Я щасливий бути тут — це надзвичайна можливість для мене. Гарантую, що повністю віддаватиму себе клубу та завзято працюватиму.

Із деякими гравцями Кривбасу я вже був знайомий давно — це Глейкер Мендоза та Майкен Гонсалез. Ми раніше грали разом в одному клубі. Вони не лише хороші футболісти, а й чудові люди. Я прагну розвиватися та досягати всіх своїх цілей саме разом із Кривбасом.

Щодо хлопців, зокрема Мендози — він мені більше, ніж друг. Ми знайомі ще з часів до виступів за національну команду. У нас спільні прагнення — грати, перемагати та здобувати всі можливі трофеї.

Моя мета — грати та професійно зростати в Європі разом із Кривбасом, досягати з клубом усіх вершин: ставати дедалі успішнішими разом та брати участь у єврокубках", — заявив 21-річний виконавець.