Україна

Черговий трансфер українського клубу.

Криворізький Кривбас підписав угоду з центральним захисником Карлосом Рохасом з венесуельського Депортіво Ла Гуайра. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Зазначається, що мова йде про річну оренду з необов'язковим правом викупу по завершенню сезону-2025/26. В новій команді 21-річний венесуелець виступатиме під 3-м номером.

На рахунку Рохаса є дев'ять матчів у складі молодіжної збірної Венесуели U-20, а також виклик до лав національної команди країни у січні, цього року, на товариську гру проти США.

Захисник став четвертим венесуельцем у складі Кривбасу.

Цього сезону Карлос Рохас вже встиг відіграти за Депортіво Ла Гуайра 11 матчів та забити 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Зімбру орендував Аморозо з правом викупу у Кривбаса.