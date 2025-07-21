Україна

Один із найдосвідченіших футболістів київського Динамо поділився думками стосовно тренувального збору команди в Австрії.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки передсезонної підготовки команди. Кияни пройшли тренувальний збір в Австрії і тепер готуються зіграти у Лізі чемпіонів із мальтійським Хамруном.

"Для такої команди, як Динамо, результат матчу завжди повинен бути на першому місці, це найголовніше. А щоб заспокоїти вболівальників, скажу, що збори – це такий етап підготовки, де ти працюєш не саме над результатом, а над певними вимогами тренерського штабу. Ти працюєш під навантаженням і часто так буває, коли ти граєш із суперниками, які завершують збори і підходять в плюс-мінус готовому стані до сезону. А ми, наприклад, тільки перші дні працюємо на зборах. Або навпаки.

Словом, є певні завдання в залежності від стадії збору. Іноді потрібно отримати фізичне навантаження: або тайм, або повний матч. Тому так і є у футбольному світі: результати на зборах – це не показник, бо ти маєш певні завдання на ці ігри. А коли вже будуть офіційні матчі, тоді вже можна робити якісь висновки. У нас були свої задачі і звісно, хочеться постійного результату. Але під навантаженнями це дещо важко", – розповів Караваєв.

На австрійському зборі Динамо провело два матчі із угорською Кішвардою (0:2, 3:0), данським Мідтьюланном (1:3), англійським Вест Бромвичем (1:1), румунським Корвінулом (0:0) та хорватським Осієком (0:1).