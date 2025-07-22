Україна

Відбулися чергові контрольні поєдинки за участі українських клубів.

Учасники чемпіонату України-2025/26 продовжують готуватися до сезону-2025/26, зокрема проводячи товариські матчі.

Сьогодні, 22 липня, Металіст 1925 розібрався з представником Бундесліги Боруссією Менхенгладбах.

Металіст 1925 — Боруссія Менхенгладбах 3:1

Голи: Павлюк, 27, Когут, 79, 90+1 — Табакович, 33

Металіст 1925: Варакута, Крупський (Капінус, 76), Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, А. Моура (Гаджиєв, 61), Калітвінцев (Литвиненко, 80), Панченко (Чурко, 76), Антюх, Мба (Когут, 61)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас (Омлін, 46), Скаллi (Дікс 46), Фрідріх (Ітакура, 46), Ельведі (К'яродія, 46), Нец (Ульріх, 46, Фрауло, 74), Сандер (Райц, 46, Швідер, 74), Вайгль (Кастроп, 46), Онора (Боржес Санчес, 46), Штегер (Мох'я, 46), Ранос (Пеш, 46, Зауке, 74), Табакович (Фукуда, 46)

Попередження: Калюжний, Гаджиєв, Шабанов, Мартинюк

Зігравши внічию з катарською Ас-Сайлією заключний спаринг на зборах у Словенії провела Зоря.

Зоря — Ас-Сайлія 0:0

Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 46), Джордан (Яніч, 65), Башич (Ескінья, 65), Пердута (Тронтель, 65), Жуніньо (Малиш, 65), Дришлюк (Руан, 65), Саленко (Кораблін, 65), Мічін (Маткевич, 65), Слесар (Білоцерковець, 65), Вакула (Кремчанін, 65), Будківський (Горбач, 65)

Епіцентр встиг взяти участь одразу в двох контрольних поєдинках, не досягнувши успіху бодай в одному з них.

Епіцентр — Колос-2 2:4

Голи: Бендера, 35, Григоращук, 82 (пен.) — ?, 22, ?, 55, ?, 64, ?, 71

Епіцентр — Оболонь 1:1

Голи: Дубко, 29 — Борячук, 22

Оболонь: Федорівський (Марченко, 46), Суханов (Лящук, 75), Шевченко, Семенов, Дубко, Чех (Фещенко, 85), Черненко (Кулаковський, 79), Слободян (Корх, 83), Блізніченко (Бичек, 43), Устименко (Теслюк, 67), Мединський