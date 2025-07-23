Україна

Гравець провів у клубі два сезони.

Досвідчений український воротар Роман Мисак у своїй професійній кар’єрі встиг пограти закордоном у таких клубах, як данський Орхус, в’єтнамський Намдінь та вірменський Алашкерт, однак усе одно повернувся до України заради виступів у складі ковалівського Колоса влітку 2023 року.

Однак з ігровою практикою в складі "колосків" у 33-річного виконавця не вийшло — минулого літа він ще зміг змусити себе не звертати уваги на відсутність зіграних поєдинків за сезон та продовжив короткотривалий контракт ще на один рік.

А от цього літа, після двох зіграних протистоянь за Колос, Мисак остаточно вирішив завершити виступи за клуб, про що напередодні було оголошено офіційно.

Також у вихованця львівських Карпат у кар’єрі були виступи за Кримтеплицю, донецький Олімпік, львівський Рух, чернігівську Десну та дніпровський Дніпро-1.