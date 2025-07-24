Україна

Молодий воротар проведе сезон-2025/26 у Ковалівці.

Колос із Ковалівки оголосив про оренду 20-річного голкіпера Шахтаря Тимура Пузанкова. Угода розрахована на один рік, до кінця сезону-2025/26. Про це повідомила пресслужба клубу.

Пузанков, вихованець академії "гірників", виступав за команди Шахтаря U-17 і U-19, а також брав участь у Юнацькій лізі УЄФА.

Він регулярно викликався до юнацьких збірних України (U-16, U-17, U-19), але за першу команду Шахтаря ще не дебютував. Оренда в Колосі стане для воротаря можливістю отримати ігрову практику в УПЛ і довести свій потенціал.

Раніше повідомлялося, що Колос продовжив оренду Козіка.