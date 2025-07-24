Україна

Молодий українець знову гратиме в Ковалівці.

Ковалівський Колос знову орендував центрального захисника донецького Шахтаря Едуарда Козіка. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Київської області.

Зазначається, що угода розрахована до літа 2026 року. Чинний контракт гравця з "гірниками" розрахований до 30 червня 2027 року.

Минулого сезону 22-річний Едуард Козік відіграв за Колос на правах оренди 21 матч, віддав одну результативну передачу та отримав шість жовтих карток.

Раніше Колос оголосив про розставання з воротарем.