Україна

Проспер Обах став черговим літнім новачком "бузкових".

Правий вінгер Проспер Обах попрощався з Візелою й приєднався до ЛНЗ, передає офіційний сайт черкаського клубу.

За даними transfermarkt, "бузкові" виклали за 21-річного нігерійця 700 тисяч євро. Деталі контракту з гравцем не розголошуються. ЛНЗ Обах представлятиме у футболці з 8-м номером.

На рахунку Проспера шість голів і чотири асисти в 33-х матчах за Візелу (другий за статусом дивізіон Португалії) у всіх турнірах сезону-2024/25.

Нагадаємо, учора, 25 липня, ще один ексгравець Руху возз'єднався з Віталієм Пономарьовим у ЛНЗ. У суботу, 2 серпня, черкаський клуб гостюватиме в луганської Зорі в рамках першого туру чемпіонату України-2025/26.