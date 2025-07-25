Україна

"Бузкові" посилилися оборонцем Олегом Горіним.

Центральний захисник Олег Горін підписав контракт із ЛНЗ, передає офіційний сайт клубу.

Деталі договору про співпрацю з 25-річним українцем не розголошуються. Свій колишній клуб, а саме львівський Рух, гравець залишив на правах вільного агента.

Горін відзначився одним голом у десяти матчах усіх турнірів за "жовто-чорних", яких він представляв із січня 2025 року. Раніше Олег також виступав за Дніпро-1, Минай і Ягеллонію.

Нагадаємо, цього літа з Руху до ЛНЗ перебралися й воротар Дмитро Ледвій (400 тисяч євро), центральний захисник Роман Дідик (500 тисяч) і центральний півзахисник Артур Рябов (безкоштовно). Із "бузковими" зараз працює колишній керманич львів'ян Віталій Пономарьов.