Файне місто Житомир.
Центральний міський стадіон в Житомирі, getty images
25 липня 2025, 20:22
Харківський Металіст 1925 через російську агресію змушений свої домашні матчі проводити за межами рідного міста.
Як повідомляє офіційний сайт харків'ян, новачок української Прем'єр ліги проводитиме свої домашні матчі сезону-2025/26 в місті Житомир, на Центральному міському стадіоні.
Минулого сезону Металіст 1925 проводив домашні матчі на стадіоні Лівого Берега в Києві, але нещодавно між клубами виник конфлікт, через який договір був розірваний.
Першій матч в Житомирі, Металіст 1925 проведе вже у стартовому турі УПЛ проти київської Оболоні. Матч заплановано на 4 серпня, 18:00 за київським часом.