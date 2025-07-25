Україна

Файне місто Житомир.

Харківський Металіст 1925 через російську агресію змушений свої домашні матчі проводити за межами рідного міста.

Як повідомляє офіційний сайт харків'ян, новачок української Прем'єр ліги проводитиме свої домашні матчі сезону-2025/26 в місті Житомир, на Центральному міському стадіоні.

Минулого сезону Металіст 1925 проводив домашні матчі на стадіоні Лівого Берега в Києві, але нещодавно між клубами виник конфлікт, через який договір був розірваний.

Першій матч в Житомирі, Металіст 1925 проведе вже у стартовому турі УПЛ проти київської Оболоні. Матч заплановано на 4 серпня, 18:00 за київським часом.