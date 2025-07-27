Україна

Стандартна відповідь.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко висловився про тренерів команди за часів перебування гравця в основному складі "гірників". Його слова наводить YouTube-канал донеччан.

"Багато було хороших тренерів. І кожен з них мені багато чого дав: починаючи з Луїша Каштру. Він мені надав шанс спробувати свої сили у першій команді.

Потім – Де Дзербі перевернув моє футбольне розуміння. Також – Йовічевич. Він взагалі був нам, як батько. Потім – Патрік ван Леувен.

Пушич також нам багато чого дав. Так, минулий сезон для нас був невдалим. Однак не можемо забувати, що ми виграли з ним три трофеї. Але невдалий сезон… таке трапляється у футболі.

Не буде дуже коректно виділяти саме одного. Кожен дав потрошку. І ти так формуєшся як особистість та футболіст”, – сказав Бондаренко.

Раніше Бондаренко підтвердив інтерес від турецьких клубів.