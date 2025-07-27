Україна

Як виявилось, чутки не були пустими розмовами.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко підтвердив інтерес від турецьких клубів під час трансферного вікна.

"Виходили на зв’язок. Є чутки, є розмови. Але це частина футболу, коли тобою хтось цікавиться, якісь перемовини. Це нормально.

Я – частина Шахтаря. Поки що це мій дім, тому некоректно говорити про інші варіанти чи інші клуби", — наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, взимку з'явилися чутки, що у послугах 24-річного українця був зацікавлений Трабзонспор, який і влітку намагався підписати футболіста. Втім, клуби не зійшлися в ціні.

Діючий контракт Бондаренка із "гірниками" розрахований до літа 2028 року. Минулого сезону він провів 41 матч, у яких забив 12 голів та віддав вісім асистів.

Раніше повідомлялося, що Різник зацікавив клуб АПЛ.