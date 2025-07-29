Україна

"Біло-сині" точно зіграють принаймні в Лізі конференцій.

Київське Динамо впевнено вибило мальтійський Хамрун Спартанс (загальний рахунок — 6:0) із другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Таким чином підопічні Олександра Шовковського гарантували собі участь в основному етапі єврокубків. Зазначимо, що в разі вильоту з наступного раунду відбору ЛЧ "біло-сині" опиняться в плей-оф кваліфікації Ліги Європи, тоді як невдача там дозволить зіграти в Лізі конференцій.

Нагадаємо, майбутнім суперником Динамо Київ у Лізі чемпіонів є переможець пари Пафос — Маккабі Тель-Авів. У першому матчі кіпрський та ізраїльський клуби не виявили сильнішого (1:1). Друге їхнє протистояння відбудеться завтра, 30 липня, розпочавшись о 21:00 за київським часом.

У ході минулої кампанії "біло-сині" брали участь в основному етапі Ліги Європи й посіли 34-ту з 36-ти сходинок турнірної таблиці, набравши чотири залікових бала у восьми поєдинках.