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Ексворотар Шахтаря подякував легендарному тренеру за спільні роки роботи.

Свій 80-й день народження у вівторок, 29 липня, святкує Мірча Луческу — колишній керманич донецького Шахтаря та київського Динамо.

Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов звернувся з теплим відеопривітанням до чинного головного тренера збірної Румунії Мірчі Луческу.

"Дорогий наш Містере Луческу, хочу привітати вас з ювілеєм. Така дата — 80 років.

Хочу побажати вам міцного здоров'я, а також хотів би подякувати вам за ті майже 10 років, що ми пройшли пліч-о-пліч, за вашу школу, досвід. Це залишиться зі мною до кінця у моєму серці.

Дякую вам, Містере, обіймаю, всього найкращого", — сказав Пятов у привітанні, опублікованому Шахтарем.



Нагадаємо, Андрій Пятов виступав у складі Шахтаря під керівництвом Мірчі Луческу з 2007 до 2016 року, здобувши разом із командою безліч трофеїв, зокрема легендарний Кубок УЄФА у 2009 році.

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