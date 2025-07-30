Україна

Руслан Нещерет поділився своїми думками після гри з Хамрун Спартанс.

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0).

"На Мальті була велика вологість та температура. Той газон, який там був, – ми по ньому трошки катались. Тут (на стадіоні у Любліні – прим.) газон був прекрасний: все добре зробили, було приємно на ньому грати. Дякую агрономам.

Грубість з боку суперника? Слухайте, це футбол – контактний вид спорту. Я вважаю, що так має бути, без цього ніяк. Це – боротьба за потрапляння у Лігу чемпіонів, тому так, сьогодні було трохи боротьби.

Із позитивного – те, про що нас просив Олександр Володимирович Шовковський. Він просив, щоб ми швидше рухали м'яч, не давали заганяти нас в якихось простих ситуаціях, а також завершувати кожну атаку ударом. Можна сказати, це нам вдавалось – рахунок на табло є тому свідченням", — наводить слова Нещерета FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Хамрун Спартанс.