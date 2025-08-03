Україна

Football.ua розповідає, чим жили клуби під час літнього міжсезоння та на що претендують у новій кампанії.

Сезон-2025/26 для української Прем'єр-ліги розпочнеться вже невдовзі, тож є гарний привід систематизувати все те, чим жили команди-учасниці змагань останні два місяці поза національною першістю.

Динамо Київ

Третя зірка над логотипом клубу стала головною ціллю команди Олександра Шовковського в попередньому сезоні. І Динамо свого таки досягло. Тож тепер грає в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА й намагається пробитись до основного раунду найбільш престижного турніру Старого Світу. На жаль, цього року лише в якості єдиного претендента на потрапляння до цього турніру від нашої країни.

Трансферний період

Помірний. "Біло-сині" вчергове не квапляться із залученням легіонерів, а якісних гравців належного рівня й відповідної доступності для підписання на внутрішньому ринку ще треба пошукати. Тож Динамо знову обертається довкола роботи з власними вихованцями накшталт Олександра Яцика, якому, здається, готові дати шанс, і разом із тим планує вчергове відправити куди-подалі умовного Жерсона Родрігеса чи Джастіна Лонвейка, чиї контракти й досі належать столичному колективу.

Цікавою також буде доля колумбійця Анхеля Торреса, якого активно загравали на зборах, але 25-річний легіонер усе одно досі виглядає непристосованим до проєкту "біло-синіх", а тепер ще й травмований. При цьому Динамо ще має вирішити долю Владислава Супряги, бо довгоочікуваний гол на зборах нападник таки забив, а от у офіційних матчах у нього й досі проблеми. Питання щодо Матвія Пономаренка за умов відсутності трансферу Владислава Ваната також наявні.

Товариські матчі на зборах

Динамо готувалось до сезону в Австрії, і цей період тривалістю в кілька тижнів залишив по собі у фанатів доволі сумнівної якості враження. Лише одна перемога над угорською Кішвардою (3:0) з тим самим голом Супряги, а також дивна поведінка гравців у заключних матчах проти румунського Корвінула (0:0) та хорватського Осієка (1:0) викликали, як мінімум, занепокоєння в контексті матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також кияни зіграли проти данського Мідтьюлланна (1:3) та англійського Вест Бромвіча (1:1), і на додачу програли Кішварді в першій грі серії (0:2), і з урахуванням того, що кожний із цих суперників був на різному етапі власної підготовки, то питань щодо підбору опонентів за спарингами до тренерського штабу накопилось чимало. Невже хотіли охопити всі можливі сценарії в сітці відбору до єврокубків?

Плани на сезон

Глобальна мета Динамо наразі зрозуміла — потрапляння до основного раунду Ліги чемпіонів, бо в новому форматі клуб у цьому турнірі ще не грав, а фінансовий баланс покращити подібна можливість може суттєво. Інша глобальна мета — захист чемпіонського титулу. І от тут конкуренція може виявитись набагато більшою, аніж у єврокубкових змаганнях.

Бо в минулому сезоні команда Шовковського вийшла на пік форми занадто рано, сподіваючись на потрапляння до тієї ж таки Ліги чемпіонів через значно більш важкий "Шлях представників ліг". І це могло б завершитись для Динамо дуже погано в чемпіонаті, якби опоненти не хибили у відповідальні моменти. Олександрії де в чому не вистачило запалу цим скористатись, а Шахтарю — не вистачило всього.

Стартові матчі сезону

Початок цього шляху для Динамо буде гарантовано важким. Виїзд до Рівного (1:0), виїзд до Львову на матч проти вчергове оновленого "молодого Руху", тест для дебютанта в гостях у Епіцентру, а потім Полісся на завісу серпня, коли кияни вже знатимуть, чи зіграють у Лізі чемпіонів, чи в якомусь іншому єврокубку, і зрештою дербі проти Оболоні на Оболонь-Арені, і Олександрія та Карпати під акомпанемент міжнародних змагань, щоб уже й остаточно не доводилось сумувати після першої перерви на матч збірних.

Прогноз

2-3 місце.

Олександрія

Минулий сезон для клубу був, без перебільшення, історичним. "Срібло" імені тренерського штабу Руслана Ротаня, яке перевершило попередню "бронзу" Володимира Шарана. Але це вже історія. Як і склад Олександрії зразка попередньої кампанії.

Трансферний період

Усе почалось із оголошення про відхід Ротаня та подальше його призначення на керівну посаду житомирського Полісся. А далі пішли трансфери під Кирила Нестеренка, який його замінятиме. На жаль, не тільки заплановані, як у випадку воротаря Георгія Єрмакова та його повноцінно нового клубу Маккабі Хайфа. Пішли захисники Артем Шабанов, Олександр Мартинюк, Микита Кравченко, Юрій Копина, Сергій Логінов, півзахисники Іван Калюжний, Володимир Шепелєв, а також нападники Джеванні та Олександр Філіппов.

Так, чимало з гравців основного складу вдалось залишити "містянам", але, як-то кажуть, трансферне вікно ще не зачинилось, а перспективи потрапити до основного раунду Ліги конференцій після стартової поразки від сербського Партизана (0:2) виглядають доволі мляво.

При цьому Олександрія намагається бути активною на трансферному ринку. І, що незвично для наших нинішніх реалій, робить ставки виключно на легіонерів. Так у клубі з’явились такі гравці, як бразильці Матеус Амарал та Джоннатан Сілва з молодіжних команд Сан-Паулу та Америки відповідно, португалець Жота, француз Хуссейн Туаті, а також ще один представник "пентакампеонів" Фернандо Енріке та навіть івуарієць Жоселен Беїратче. Усі ці гравці покликані закрити прогалини в складі, і лише за Амарала при цьому були сплачені хоч якісь гроші (70 тис. євро). Але питання флангових захисників досі залишається невирішеним.

Товариські матчі на зборах

Олександрія також базувалась у Австрії в період міжсезоння. І також потішити результатами не вдалось. Причому суперники "поліграфів" були на рівень нижче за Динамо, і загалом відповідали статусу учасників Ліги конференцій. Але команда Кирила Нестеренка була розібраною з об’єктивних причин, тож великих звершень ніхто й не мав очікувати.

Поразки від хорватської Рієки (1:4), угорського Залаегерсега (0:1), чорногорської Младості (1:2) та хорватського Белупо (1:2) й нічия проти словацької Дунайської Стреди (0:0). Буквально нічим було потішити власних фанатів "поліграфам". Та й за їхніми матчами на зборах не було можливості спостерігати, бо трансляції не передбачались. Шифрувались від сербських "партизанів" напевно.

Плани на сезон

Буде важко. Це найменше, що можна обіцяти Олександрії в прийдешній кампанії. Адже повторити успіхи минулого сезону буде якимось захмарним досягненням з урахуванням того, що команду доведеться збирати від самого початку, адаптувати новачків, переживати, вочевидь, не надто приємний черговий досвід у єврокубках, а ще ж є й інші клуби, які підсилюються значно більш активно, аніж "поліграфи". І все з молодим тренером на чолі, у якого досі немає диплому найвищої категорії УЄФА, тож у титрах єврокубків ми Нестеренка ще не бачили.

Стартові матчі сезону

Олександрія на старті кампанії проекзаменує Кудрівку на предмет готовності до рівня УПЛ. Та й сама себе проекзаменує також, а ми з вами побачимо, на що реально претендуватиме команда вже доволі швидко. Бо далі буде міцна Оболонь на виїзді та шалений ривок із матчами проти Металіста 1925 вдома та Шахтаря на виїзді перед початком міжнародної перерви, після яких настане час приймати ЛНЗ та їхати до Динамо, а також матчу проти Полтави на завершення вересня.

Прогноз

9-10 місце

Шахтар

Маріно Пушича звільнили за підсумками минулої кампанії не просто так. Бо це був провал у чемпіонаті. Банально вже могло встигнути обзавестись власними родинами з дітьми покоління фанатів донецького Шахтаря, яке не бачило команду нижче другої сходинки у фінальній таблиці. Та й той факт, що перемога в Кубку стала найбільш бажаною подією для клубу, аби потім боротись за Лігу Європи, а не за дебютну участь у Лізі конференцій, також багато про що говорить.

Трансферний період

Свої шалені гроші Шахтар витратив ще взимку, бо звично для себе активно працював на бразильському ринку, а там міжсезоння відмінне в часі за наше, тож доводиться викладати кошти на початку року. І ці трансфери вже працюють. Аліссон демонструє якісь божевільні показники в кваліфікації Ліги Європи й готується перенести цей досвід на УПЛ, Еліас також почав відзначатись, а Кевін і досі перебуває на видноті.

Але головний трансфер "гірників" цього літа все ж таки мав місце — Арда Туран отримав перший серйозний виклик у кар’єрі головного тренера, а Шахтар одним пострілом влучив одразу по кількох цілях. Казали, що Пушич недостатньо вимогливий до своїх футболістів, а тепер доведеться їх рятувати від амбітного турка. Які результати це дає на короткій дистанції — ми вже бачили, Бешикташ після першої гри на власному полі (2:4) перебуває в стані спантеличення, а от де буде Шахтар за рік у такому шаленому темпі — це вже інше питання.

Клуб також спромігся вмовити повернутись до України бразильця Марлона Сантоса, якого дуже налякав початок повномасштабного вторгнення. Що змінилось за цей час — незрозуміло, але факт є фактом — гравець у обоймі. І разом із тим Шахтар прагне залишити в себе Олега Очеретька та Єгора Назарину, тоді як із трьома правими захисниками – Коноплею, Гочолеішвілі та Вінісіусом, усе ж таки треба щось вирішувати. Забагато опцій.

Перспективної молоді це теж стосується. Продали до Твенте Става Лемкіна за 1,5 млн євро, віддали в оренду Луку Лацабідзе до Динамо Тбілісі, Кирила Сігеєва — до Татрана з Прешова, а Тимур Пузанков за старими зв’язками пішов практикуватись до Колоса. І нарешті відпустили вільним агентом Андрія Тотовицького. Але це ще не всі кандидати на вихід із клубу. І, можливо, на вхід також, але це буде залежати напряму від єврокубків.

Товариські матчі на зборах

Збори Шахтаря відбувались у Словенії й були максимально стиснутими, бо команді Турана треба було стартувати вже з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, а отже часу було обмаль. Тому й матчів контрольних теж було небагато. Але вони були й більш успішними за конкурентів у чемпіонаті.

Шахтар здолав Горицю (1:0) та Бріньє (5:0), зіграв унічию проти Словацко (1:1), а також поступив Триглаву (0:1) вже тоді, коли у розпалі були поєдинки проти Ільвеса (6:0, 0:0). До якої категорії заносити два останніх — на ваш розсуд, але треба пам’ятати про повагу до суперників.

Плани на сезон

Шахтар із болем на серці мав сприймати реалії та підсумки минулого сезону, тож меседж від Турана був доволі справедливим — гравці зараз змушені працювати понаднормово лише тому, що недопрацювали за попередній рік. Краще й не скажеш. І мотивація "гірників" насправді шалена — 90-річницю святкуватимуть вони в травні наступного року, тож "золото" чемпіонату та Кубок — це мінімум, на що претендує Шахтар цього сезону.

Стартові матчі сезону

Це буде важкий старт для команди Турана, бо доведеться постійно розриватись поміж подорожами автобусом/літаком закордон, тоді як удома чекатимуть геть непрості суперники. Хтось скаже, що пощастило з новачком Епіцентром у першому турі, але після матчу-відповіді проти Бешикташа ніхто не знає, чого очікувати від Шахтаря. Ще й на виїзді.

А далі будуть гостьові Карпати після чергового суперника в Європі, після чого доведеться їхати до Вереса та приймати Олександрію. А потім Шахтар сподівається повернутись із міжнародної перерви в контексті основного раунду єврокубків та гратиме проти Металіста 1925, Зорі й Руху до завершення вересня. Дуже непростий початок відповідального сезону.

Прогноз

1-2 місце.

Полісся

Наприкінці минулого сезону всередині житомирського Полісся почали відбуватись такі процеси, які загрожували позбавити команду шансів на єврокубки. Але в останній момент вона таки втримала четверту сходинку. Але вже без участі Імада Ашура у вирішальних протистояннях. Олександр Максимов став провідником для "вовків" у кваліфікацію Ліги конференцій, де справи наразі в команди не дуже, але то вже інший привід для розмови.

Трансферний період

Із точки зору турнірної таблиці зразка минулого сезону, Руслан Ротань пішов на пониження. Але з точки зору амбіцій Полісся та його президента Геннадія Буткевича — точно на підвищення. Можливості житомирян піднімають їх на передові позиції на внутрішній арені, і оскільки запал у керівництва клубу й близько себе не вичерпав, найближчим часом ми будемо бачити дуже активне Полісся на трансферному ринку.

Але, напевно, без стороннього впливу агентів, на що скаржились під час каденції Ашура в клубі. Як мінімум, чотири гравця того періоду вже пішли. Усі — нападники, Адмір Брістрич, Пайшао, Венделл та Факундо Батіста. Перші двоє повернулись до свої клубів після оренди, Венделл пішов вільним агентом, а от за уругвайця навіть удалось запросити 1,2 млн євро в Атлетіко Насьоналя.

Натомість до клубу прийшли знайомі Ротаню Микита Кравченко та Олександр Філіппов, і додатково Полісся підсилило напад Миколою Гайдучиком із Вереса. Щодо Луїфера Ернандеса, Дімітара Трайкова та Бені Макуана, вочевидь, розбиратимуться найближчим часом. Як і з можливими додатковими підписаннями, які в першу чергу залежатимуть від виступів у кваліфікації Ліги конференцій, де все почалось із поразки від Санта-Коломи (1:2).

Товариські матчі на зборах

Полісся період підготовки теж проводило на полях Австрії й його матчі були доступними до перегляду, а отже фанати могли зауважити ті зміни, які відбулись у команді вже за нового тренера на чолі. Суперники за товариськими поєдинками у "вовків" при цьому теж були "рівня Ліги конференції", а от щодо результатів, то тут команда Ротаня почала доволі непогано, але потім виснажилась настільки, що в кращому випадку грала внічию.

Усе почалось із мирової проти словацького Слована (1:1), після чого були перемоги над Бад Леонфельденом (5:1) та Горном (3:1), які змінились поразкою від Дунайської Стреди (0:3) та серією нічиїх проти Млади Болеслав (2:2), Штурму (0:0) та Академії Пушкаша (1:1). А потім була поразка від андоррського суперника, яка залишила по собі дуже багато негативних відгуків.

Плани на сезон

Житомирське Полісся хоче конкурувати на високому рівні в чемпіонаті та зрештою набувати досвіду в європейських змаганнях. Із такими амбіціями клуб заходив до УПЛ ще два сезони тому, і з тих пір узагалі нічого не змінилось. Але бажання та можливості не завжди йдуть поруч, тож це буде чергова кампанія для клубу, де доведеться доводити свою спроможність. Із Олександрією в Ротаня вийшло здобути "срібло" й із значно меншим ресурсом.

Стартові матчі сезону

Буде грати Полісся далі в єврокубках, чи не буде — скоро дізнаємось. Але чемпіонат від команди Ротаня точно нікуди не втече. А там уже в першому турі будуть гостьові Карпати, які охоче пригадають "вовкам" програш у конкуренції за єврокубки зразка минулого сезону. Та й після цього календар не стане легшим — Колос та ЛНЗ удома, Динамо на виїзді наприкінці серпня, а потім гостьовий Кривбас, домашня Кудрівка та дербі на полі Вереса після міжнародної перерви.

Прогноз

2-3 місце.