Україна

Зустріч розпочнеться о 18:00.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дату та час проведення матчу другого туру між львівським Рухом та київським Динамо.

Матч пройде у п'ятницю, 8 серпня, у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18.00.

Як і очікувалося, дату та час проведення матчу було затверджено після того, як вирішилася доля команди Олександра Шовковського у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у вівторок Динамо повторно обіграло Хамрун (3:0) і вийшло до третього раунду відбору Ліги чемпіонів, де зіграє проти кіпрського Пафосу.