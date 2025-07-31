Зустріч розпочнеться о 18:00.
Динамо Київ - Рух, ФК Динамо Київ
31 липня 2025, 18:31
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дату та час проведення матчу другого туру між львівським Рухом та київським Динамо.
Матч пройде у п'ятницю, 8 серпня, у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18.00.
Як і очікувалося, дату та час проведення матчу було затверджено після того, як вирішилася доля команди Олександра Шовковського у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, у вівторок Динамо повторно обіграло Хамрун (3:0) і вийшло до третього раунду відбору Ліги чемпіонів, де зіграє проти кіпрського Пафосу.