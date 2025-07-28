Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі стартового туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

На матчі-відкриття УПЛ між Колосом та Кривбасом будет працювати Роман Блавацький. За систему VAR відповість Андрій Коваленко.

Так, матч Верес — Динамо Київ обслуговуватиме Олексій Деревінський, а за систему VAR відповідатиме Віталій Романов.

Поєдинок Епіцентр — Шахтар довірили Климу Заброді, якому із системою VAR допоможе Володимир Новохатній.

УПЛ. 1 тур

1 серпня, п’ятниця

15:30. Колос – Кривбас. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).

18:00. Рух – Полтава. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).

2 серпня, субота

15:30. Верес – Динамо. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

18:00. Зоря – ЛНЗ. Арбітр – Дмитро Шурман (Київська область). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

Україна трансферна. Літні переходи-2025

3 серпня, неділя

13:00. Кудрівка – Олександрія. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

15:30. Епіцентр – Шахтар. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00. Карпати – Полісся. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська обл.).

4 серпня, понеділок

18:00. Металіст 1925 – Оболонь. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Раніше повідомлялося, що було затверджено дати і час початку матчів другого туру УПЛ-2025/26.