Розпочався новий сезон української Прем'єр-ліги.
Микита Бурда, getty images
01 серпня 2025, 16:17
В ці хвилини триває стартовий матч нового сезону УПЛ між ковалівським Колосом та криворізьким Кривбасом.
На 14-й хвилини рахунок у матчі відкрив центральний захисник господарів поля Микита Бурда, замкнувши подачу зі штрафного від Арінолдо Ррапая.
Таким чином 30-річний українець став автором першого забитого голу в українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.
Наразі у звітному матчі йде 42 хвилина, Колос перемагає з мінімальним рахунком 1:0.
Нагадаємо, що сьогодні, о 18:00, повинна відбутися друга зустріч 1-го туру УПЛ між львівським Рухом та СК Полтава.