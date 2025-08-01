Україна

Розпочався новий сезон української Прем'єр-ліги.

В ці хвилини триває стартовий матч нового сезону УПЛ між ковалівським Колосом та криворізьким Кривбасом.

На 14-й хвилини рахунок у матчі відкрив центральний захисник господарів поля Микита Бурда, замкнувши подачу зі штрафного від Арінолдо Ррапая.

Таким чином 30-річний українець став автором першого забитого голу в українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

Наразі у звітному матчі йде 42 хвилина, Колос перемагає з мінімальним рахунком 1:0.

Нагадаємо, що сьогодні, о 18:00, повинна відбутися друга зустріч 1-го туру УПЛ між львівським Рухом та СК Полтава.