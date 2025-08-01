Україна

Команда Руслана Костишина продемонструвала, як забивати після стандартів, але з гри відзначитись так і не змогла.

Два місяці пролетіли немов один день, і ось, перед нами відкрив двері черговий сезон української Прем’єр-ліги. Чимало подій на внутрішній арені відбулось за цей час, багатьох змін зазнали клуби, але були й такі, усередині яких начебто все було спокійно. Ковалівський Колос — один із них. Команда залишилась працювати під орудою Руслана Костишина, який зумів стабілізувати її наприкінці минулої кампанії, тож уже в новий сезон "колоски" заходили лише з точковими оновленнями.

На відміну від криворізького Кривбасу, який уже стабільно асоціювали з іменем Юрія Вернидуба тривалий час, але досвідчений керманич завершив свою каденцію на чолі колективу, а на зміну йому прийшов тренерський пілігрим останніх сезонів Патрік ван Леувен. І вже в першому офіційному матчі на новій посаді нідерландському фахівцю доводилось грати на арені, яку за останні роки визнавали найбільш "посушливою" в нашому футболі.

Але вже на початку гри господарі поля зробили все від себе залежне для того, щоб цей прикрий міт зруйнувати. У Колоса відмінно працював лівий фланг атаки за участі Гусола, і якщо спроби партнера асистувати Климчук майстерно саботував подекуди божевільними хибами повз порожні ворота з кількох метрів, то коли з протилежного боку поля Ррапай виконав штрафний подачею на голову Бурді в центрі чужих володінь, рахунок було відкрито ударом у ближній кут.

А отже фіксуємо — перший гол нового сезону опинився на рахунку центрального захисника. На жаль, це була одна з останніх його дій на полі цього дня, бо вже на 38 хвилині його замінили на дебютанта та колишнього гравця Кривбасу Понєдєльніка через травму спини. Але ні до, ані після цього й аж до перерви "червоно-білі" не змогли створити належних викликів обороні суперників. Гості грали в банально не цікавий футбол, тоді як у їхніх воротах цілком могли додатково розписатись Ррапай чи Алефіренко, але також хибили повз ціль.

У другому таймі загальна картина змін не зазнала — Колос і надалі продовжував марнувати власні гольові нагоди, проте вони виникали вже із значно меншою інтенсивністю. На самому початку другої половини гри божевільний м’яч ударом через себе міг забити Цуріков, але на завершення кутового з лівого флангу на дальній стійці поцілив у поперечину зблизька. А вже під завісу гри аналогічним чином, але вже з менш скрутного становища, пробив Третьяков із прострілу Понєдєльніка.

І оскільки "колоски" відмовлялись забивати з гри, на допомогу знову довелось кликати Ррапая з його подачами із стандартів. Так навіс кутового з правого флангу на 70 хвилині на дальній головою замкнув Еліас Теллес, що стало вирішальним у питанні формування остаточної перемоги команди Костишина. А що там Кривбас? Гості спробували відігратись, але лише скоротили відставання за рахунком з ударом Каменського на добиванні відскоку від воротаря на останніх секундах основного часу. Проте передумов хоча для нічиєї не було й близько.

У наступному турі ковалівський Колос гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.— Кривбас 2:1Бурда, 15, Теллес, 70 — Каменський, 90Пахолюк — Козік, Бурда (Понєдєльнік, 38), Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 76) — Алефіренко (Кане, 62), Климчук (Третьяков, 75), Гусол (Велетень, 62).Кемкін — Юрчец, Конате, Рохас (Вілівальд, 66), Бекавац — Задерака (Ілич, 80), Шевченко (Бандейра, 46), Твердохліб — Микитишин (Каменський, 80), Мендоза, Парако (Лін, 66).Попередження: Ррапай, Велетень — Шевченко, Твердохліб, Конате, Бандейра