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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 серпня 2025 року.

У першому турі чемпіонату України-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос упорався з криворізьким Кривбасом.

Микита Бурда відкрив рахунок у першому таймі протистояння. Еліас подвоїв перевагу господарів поля в другій половині поєдинку, а гості встигли відповісти тільки результативним ударом Олександра Каменського на останній хвилині основного часу.

Наступної неділі, 10 серпня, Колос гостюватиме в житомирського Полісся, тоді як Кривбас днем раніше прийматиме харківський Металіст 1925.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Кривбас у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Кривбас 2:1

Голи: Бурда, 15, Еліас, 70 — Каменський, 90



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда (Понєдєльнік, 38), Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Еліас, Ррапай (А. Краснічі, 76) — Алефіренко (Кане, 62), Климчук (Третьяков, 75), Гусол (Велетень, 62).



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Рохас (Вілівальд, 66), Бекавац — Задерака (Ілич, 80), Шевченко (Бандейра, 46), Твердохліб — Микитишин (Каменський, 80), Мендоза, Парако (Лін, 66).



Попередження: Ррапай, Велетень — Шевченко, Твердохліб, Конате, Бандейра