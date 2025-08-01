Україна

20 тисяч євро.

УЄФА оштрафував Олександрію за вигуки українських вболівальників під час першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду з сербським партизаном (0:2). Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Зазначається, що Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення оштрафувати Олександрію на 20 000 євро та частково закрити домашній стадіон клубу (не менше 500 суміжних місць) на один найближчий матч у рамках турнірів УЄФА за "расистську поведінку вболівальників".

Зазначене часткове закриття стадіону відкладено на випробувальний термін на два роки, починаючи з дати ухвалення цього рішення.