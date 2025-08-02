Україна

Підсилення для кіпріотів?

Суперник київського Динамо кіпріотський Пафос найближчим часом оформить перехід колишнього центрального захисника лондонського Челсі та збірної Бразилії Давіда Луїса. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, 38-річний бразилець вже розірвав контракт з Форталезою, який спливав 31-го грудня, 2026-го року.

Зазначається, що незабаром переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи підпише трудову угоду з кіпріотами, яка буде розрахована на три роки.

Цього сезону Давід Луїс відіграв за Форталезу 17 матчів.

Перша гра між Динамо та Пафосом у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів пройде 5-го серпня, матч-відповідь – 12-го серпня.