David Luiz, getty images
02 серпня 2025, 11:27
Суперник київського Динамо кіпріотський Пафос найближчим часом оформить перехід колишнього центрального захисника лондонського Челсі та збірної Бразилії Давіда Луїса. Про це повідомляє Globo.
За інформацією джерела, 38-річний бразилець вже розірвав контракт з Форталезою, який спливав 31-го грудня, 2026-го року.
Зазначається, що незабаром переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи підпише трудову угоду з кіпріотами, яка буде розрахована на три роки.
Цього сезону Давід Луїс відіграв за Форталезу 17 матчів.
Перша гра між Динамо та Пафосом у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів пройде 5-го серпня, матч-відповідь – 12-го серпня.