Україна

Football.ua розповідає, чим жили клуби під час літнього міжсезоння та на що претендують у новій кампанії.

Сезон-2025/26 для української Прем'єр-ліги розпочнеться вже невдовзі, тож є гарний привід систематизувати все те, чим жили команди-учасниці змагань останні два місяці поза національною першістю.

Перша частина матеріалу була присвячена командам, які зуміли забезпечити собі підвищення в класі за підсумками попередньої кампанії.

Цього ж разу зупинимось на тих, хто минулу кампанію завершував неподалік зони вильоту, але прийдешній футбольний рік обіцяє провести на більш високій ноті.

ЛНЗ

У Черкасах будують амбітний проєкт. Це ми вже чули не перший рік, тож вислів поступово почав приїдатись. ЛНЗ проводить свій третій сезон на рівні УПЛ, і якщо дебютний виступ був дійсно яскравим та завершився всього в дев’ятьох очках до зони єврокубків, то минулий сезон промайнув у суцільних спробах розібратись усередині колективу, за підсумком чого "бузкові" випередили зону перехідних матчів усього на один заліковий бал.

Трансферний період

Ключовий момент цього літа для ЛНЗ — зміна головного тренера. Чергова. На вакантну посаду запросили Віталія Пономарьова, чия діяльність чималу кількість років була пов’язана зі львівським Рухом. І це визначило подальший вектор підписань його нового клубу.

Перераховувати новачків без цієї четвірки — Дмитро Ледвій, Роман Дідик, Олег Горін, Артур Рябов — просто неможливо. Усі ці гравці прийшли до "бузкових" навздогін тренеру, тож він спробує реалізувати певні "жовто-чорні" напрацювання на новому місці з уже наявною базою. Причому за Дідика та Ледвія Рух отримав ще й солідні 900 тис. євро компенсації.

І якщо раніше ЛНЗ запрошував велику кількість іноземців улітку, то наразі справа обмежилась лише нігерійцем Проспером Обахом у напад, за якого Візела отримала аж 700 тис. євро. Решта новачків має український паспорт. І достатньо відомі прізвища на рівні УПЛ. Денис Кузик перейшов із Кривбасу, Олексія Паламарчука забрали з Інгульця, а Ярослава Кисиля врятували від вильоту в складі Чорноморця. Також повернувся до України Марко Подоляк з іспанського Леганеса.

Але довелось і прощатись із певними футболістами. Ідеться про відхід вільними агентами Олів’є Тілля, Петра Стасюка, Віталія Бойка, Владислава Наумця, Германа Пенькова та Арада Бара. Тоді як Айдін Саліху та Молло Бессала пішли до оренд у Полонію та Шериф відповідно, а Дмитро Топалов та Бені Макуана повернулись до Шахтаря та Полісся. І лише за трансфер Євгенія Кучеренка до Данді Юнайтед удалось заробити хоча б 300 тис. євро, тож наразі план збільшення капіталу за рахунок проривних підписань працює не надто успішно. Але над ним працювали люди, яких у клубі вже немає.

Товариські матчі на зборах

ЛНЗ узагалі-то має ресурс для того, щоб вивезти команду закордон заради літніх зборів, але тренерський штаб вирішив цього не робити. У нас і в ковалівського Колоса гарна база для того, щоб проводити цю підготовку в рідних умовах, тож "бузкові" залишились в Україні й провели насичений період тренувань та контрольних матчів. Усе, як і робив Пономарьов ще в Русі.

При цьому команда програла лише одну гру з восьми, та й те — останню, проти одеського Чорноморця (1:2). До цього ЛНЗ зіграв унічию проти Вікторії (0:0) на самому початку підготовки та СК Полтава (1:1) за декілька днів після того, а також обіграв Оболонь (2:1), Інгулець (5:0), Колос (2:1), ЮКСА (2:0) та Кудрівку (2:1). Тож ігровий тонус у "бузкових" присутній на належному рівні.

Плани на сезон

Прогнозувати щось у контексті ЛНЗ завжди складно. Команда свого часу заходила до УПЛ із великими амбіціями, які вдалось підкріпити результатом уже в першому сезоні, нехай і там довелось змінювати головного тренера майже одразу. А потім була ледь не провальна кампанія, під час якої також були ротації на тренерському містку. І новий сезон "бузкові" також починають із подібних змін.

Пономарьов до цього плідно працював у структурі Руху, тож те, який вигляд має клуб загалом у ігровому плані — його здобуток. І вважається, що перехід до ЛНЗ для тренера — це крок на підвищення, тож у цьому сезоні ми матимемо можливість перевірити ще й особисті таланти керманича. Що вже помітно — удалось угамувати цей хаотичний потік трансферів на догоду точковим підсиленням і очищенню складу, які ще триватимуть цілий місяць. Процес не швидкий, але його хоч запустили.

Стартові матчі сезону

ЛНЗ буде важко, але не надзвичайно важко. Бо доведеться до кінця місяця зіграти проти Зорі, Полісся та Вереса, а також проекзаменувати Епіцентр у другому турі, після чого протистояти Олександрії та особистому подразнику тренера в особі Руха, а також Кривбасу вже у вересні. А отже очки доведеться вигризати вже на старті.

Прогноз

8-9 місце.

Оболонь

Сергій Шищенко. Людина, яка змінила все для київської Оболоні в минулому сезоні та відвела команду від чергової боротьби за виживання в УПЛ. Але це вже залишилось у історії.

Трансферний період

Бо від початку червня "пивоварів" очолює Олександр Антоненко, який до цього працював асистентом у тепер уже колишнього тренера, який у свою чергу перейшов до Буковини будувати й там амбітний проєкт із прицілом на "еліту". Наступнику ж Шищенка залишилось чимало матеріалу для роботи, але в тих самих дуже обмежених фінансових умовах.

Оболонь минулого літа провела обмін нападниками з певним прибутком з Рухом, але трансфер Дениса Теслюка взамін Ігорю Краснопіру виглядав, м’яко кажучи, непереконливим саме для "пивоварів". Цього літа клуб ще не платив кошти за жодного з новачків, хоча їх насправді чимало.

Прізвища теж достатньо відомі на рівні нашого чемпіонату — із Вересу забрали флангового захисника Євгенія Шевченка, у Лівого Берега врятували від вильоту Дмитра Семенова до центру оборони, непотрібний Карпатам опорник Максим Чех також долучився до команди. Вильоту запобігли й у контексті Артема Кулаковського та Івана Нестеренка з Ворскли, щоправда останній — лише в якості орендованого гравця. Також із Металіста 1925 позичили Євгенія Пасіча. Але жодного нападника так і не придбали/підписали.

Натомість клуб залишив Ростилав Тарануха, який за останній час став чи не головною надією в атаці "пивоварів". Також за Шищенком до Буковини пішли Данило Карась, Вадим Вітенчук та Віталій Груша, а Олександр Осман поповнив склад Чорноморця, тоді як досвідчені воротарі Олександр Рибка та Артем Кичак повісили рукавички на цвях. Олег Ільїн та Петро Стасюк завершили свої оренди та повернулись до Колоса та ЛНЗ відповідно, тож утрат насправді багато, і не кожну з них удалось наразі компенсувати хоча б формально.

Товариські матчі на зборах

Оболонь традиційно проводила літні збори в межах України, і з огляду на кількість товариських матчів за її участі, сам по собі напрошується висновок, що Антоненко робить акцент на підготовку саме через ігровий процес. Результати при цьому можна відсунути на другий план, хоча й катастрофи там ніякої немає — Оболонь обіграла Кудрівку (2:0), Ниву Тернопіль (5:1), Чорноморець (2:0) та Верес (3:0), зіграла внічию проти СК Полтава та Епіцентру (двічі по 1:1), а також поступилась тим таки Ниві та Вересу в спарених матчах (двічі по 0:1) і ЛНЗ (1:2) на самому початку липня. Як бачимо, гідна гра в обороні нікуди від зміни тренера не поділась.

Плани на сезон

Оболонь точно спробує зберегти славу дуже непоступливого колективу за нового тренера, та головним питанням усе одно залишається те, чи вистачить клубу ресурсу на боротьбу на дистанції. Проблеми з нападом нікуди не поділись і наразі не є розв’язаними за допомогою найбільш очевидного — трансферів, тож передбачати велику кількість голів від "пивоварів" не доводиться. А де немає голів, там бракуватиме й очок. Як і було останні сезони.

Стартові матчі сезону

Графік киян на старті сезону при цьому буде помірно складним. Доведеться випробувати на собі амбіції Металіста 1925, але з оновленою Олександрією та Рухом, а тим паче — Кривбасом цілком можна боротись на рівних до завершення серпня. Це вже у вересні з очками буде доволі скрутно, бо там Динамо, Карпати та Зоря.

Прогноз

12-13 місце

Колос

У автора дива порятунку ковалівського Колоса від великих негараздів наприкінці минулого сезону теж є ім’я — Руслан Костишин, який колись пробивався з командою вже в дебютному сезоні в УПЛ аж до єврокубків, і цього разу прийшов на допомогу. Але, на відміну від Сергія Шищенка та Оболоні, "колоски" продовжили співпрацю з керманичем, який зумів покращити гру команди.

Трансферний період

Костишин ніколи не був прихильником запрошувати гравців до своєї команди заради лише самого факту підписання, тож літня трансферна кампанія в Колоса була точкова, але, як здається, дуже влучна. Юрія Климчука переманили з Руху за 400 тис. євро в напад, а з Ворскли своєчасно вихопили Ібрагіма Кане за 300 тис. євро. Прийшов і Андрій Понєдєльнік із Кривбасу, і напередодні вже дебютував у матчі проти свого колишнього клубу (2:1).

Також "колоски" підписали аж двох нових воротарів на зміну Пахолюку, який і без того в повному порядку, — Дмитра Мацапуру із Зорі вільним агентом, а також узяли в оренду Тимура Пузанкова в Шахтаря. Навіть знайшли однофамільця албанцю Ельвіру Краснічі з Приштини — косовара Альбіна Краснічі, який підсилив атакувальну ланку півзахисту.

Натомість клуб скинув "баласт" у вигляді гравців, які себе не надто яскраво зарекомендували. За Гитіса Паулаускаса навіть удалось отримати 170 тис. євро від Михаловіце, тоді як Микола Ковталюк, Роман Мисак, Тимофій Сухар та Валентин Горох пішли вільними агентами до Ботошані, Карпат, Чорноморця та Вереса відповідно. Олега Криворучка віддали в оренду Лівому Берегу, а Владислава Ємця просто відпустили. Джованні Болівар та Олексій Сидоров завершили свої оренди з Альбасете та Металіста 1925 відповідно.

Товариські матчі на зборах

Колосу влітку їхати нікуди з України непотрібно, бо він і сам може будь-кого в себе гостинно розмістити на базі. А отже довкола Ковалівки й було розбито одразу кілька тренувальних таборів інших клубів, тому Костишин отримав змогу зіграти чимало товариських матчів. Виграти з них удалось трохи більше половини — у Лівого Берега (7:2), СК Полтава (3:1), Епіцентру (5:0) та ЮКСА (1:0), тоді як ЛНЗ (1:2), Вересу (2:3) та Вікторії (0:1) "колоски" поступились. Але, що одразу було помітно, атакувати вони стали значно більш агресивно. Кривбас відчув це на собі вже в першій офіційній грі.

Плани на сезон

Колос нині перебуває в такому настрої, що цілком може не дати спокою провідним командам нашої країни та бути десь поблизу претензій на зону єврокубків. У будь-якому випадку, провальний відтинок зразка минулого сезону в контекстів ковалівців не очікується цього футбольного року.

Стартові матчі сезону

Команда Костишина вже розпочала сезон із перемоги вдома над Кривбасом напередодні (2:1), проте далі в неї два великих іспити Поліссям та Карпатами, за підсумком яких ми й зможемо побачити реальний рівень амбіцій Колоса на старті сезону. Проти Епіцентру, Зорі, Вереса та Металіста 1925 в подальшому також буде непросто, але то вже буде розмова про прямих конкурентів, тоді як спочатку доведеться стрибнути на більшу висоту.

Прогноз

6-7 місце.

Верес

Олег Шандрук зумів перетворити доволі сірий колектив з обмеженим ресурсом на команду, принаймні в гості до якої зайвий раз інші команди їздять явно не охоче. У рівненського Вереса в минулому сезоні були різні періоди, і коли вдалось математично уникнути зони вильоту, колектив трохи дав собі перепочити, бо ривок до цього насправді був дуже вражаючим.

Трансферний період

Верес працює в режимі обмежених фінансів, тож коли команда втрачає одразу двох основних нападників зразка минулого сезону в особі Миколи Гайдучика, який перейшов до Полісся за 260 тис. євро, та Руслана Степанюка, який пішов вільним агентом, це насправді дуже болючий удар. Бо з підписаннями їм на заміну довелось експериментувати й запрошувати 19-річного легіонера з Гамбії Аладжі Воллі, Деніса Ндукве на правах оренди з Ворскли та Сергія Стеня з харківського Металіста 1925, і сподіватись, що новачки зможуть якісно заграти.

Також клуб залишили такі гравці, як Віталій Дахновський, якому також до вподоби була Буковина, а флангові захисники Євгеній Шевченко та Василь Гакман пішли до Оболоні та тієї ж таки Буковини відповідно. Також відпустили до оренди в ЮКСА Назара Балабу, і припинили відносини з воротарем Богданом Когутом та Іллею Коцубенко. Луан Кампос та Венделл завершили свої оренди, і це також історія про втрати в нападі.

Заради посилення захисту Вересу навіть довелось трохи витратити коштів для підписання Кая Ціпота з Мури (100 тис. євро), тоді як Віталій Бойко з ЛНЗ підсилив півзахист, а Константінос Стамуліс з Анортосіса — півзахист, у якості вільних агентів. Також підписали Валентина Гороха з Колоса, як ми вже зазначали.

Товариські матчі на зборах

Верес також перебував в Україні цього літа, і провів звичну для себе велику кількість товариських матчів. Програли лише двічі — Руху (0:2) та Оболоні (0:3), тоді як проти Ниви Тернопіль (3:0), Колоса (3:2), Кудрівки (1:0), і знову ж таки Оболоні (1:0) та Руху (2:1) були самі перемоги.

Плани на сезон

Немає сумнівів у тому, що команда Шандрука спробує повторити найбільш успішний період минулого сезону вже в новій кампанії. Чи вдасться це зробити — інше питання, на яке впливатиме чимало сторонніх факторів. Трансфери Верес провів ґрунтовно, та чи вдасться компенсувати відхід лідерів минулого сезону — наразі незрозуміло.

Стартові матчі сезону

Вересу доведеться включатись на повну вже з першого матчу нового сезону — бо це буде домашня гра проти чинного чемпіона, київського Динамо. І вже в третьому турі доведеться їхати до Шахтаря, тож перепочинку не буде. Матчі проти СК Полтава та ЛНЗ у цьому контексті стануть більше схожими на битви на смерть за три очки, бо як сезон почнеш, так його й проведеш — у контексті рівненців це неодноразово спрацьовувало.

Прогноз

6-7 місце.