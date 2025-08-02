Один із керівників залишив колектив.
Володимир Генінсон, фото ФК Колос
02 серпня 2025, 12:48
Ковалівський Колос на наступний день після перемоги в першому турі нового сезону української Прем’єрі-ліги вдома над криворізьким Кривбасом (2:1) оголосив про зміни в складі правління клубу.
Колос — Кривбас 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Володимир Генінсон, який обіймав посаду віце-президента клубу з лютого 2024 року, залишив клуб.
"Родина Колос щиро вдячна Володимиру Генінсону за співпрацю, підтримку та спільну роботу задля розвитку клубу. Ви стали важливою частиною нашої команди — тієї, що об’єднує не лише на полі, а й поза його межами.
Ми цінуємо ваш внесок, стратегічне бачення, людяність та відданість справі. Разом нам вдалося реалізувати чимало важливих проєктів і пройти етапи, які зробили Колос сильнішим.
З Колосом в серці!", — ідеться в заяві пресслужби "колосків".
Нагадаємо, що до цього Генінсон два роки (2021-23) працював на посадах радника правління та віце президента одеського Чорноморця.