Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Динамо Київ.

Рівненський Верес та київське Динамо зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук використав із перших хвилин Стамуліса та Сміяна на флангах оборони, тоді як Бойко гратиме в центрі поля, а Стень та Ндукве долучаться до атаки.

Олександр Шовковський, після перемоги над мальтійським Хамруном (3:0), залучив до стартового складу Тимчика, Попова та Дубінчака в оборону, тоді як Ярмоленко гратиме праворуч в атаці.

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кучеров, Харатін, Бойко — Стень, Ндукве, Шарай.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Баран, Чечер, Матківський, Ціпот, Кльоц, Куція, Годя, Пушкуца, Воллі.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.