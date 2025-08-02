Рівненський Верес та київське Динамо зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук використав із перших хвилин Стамуліса та Сміяна на флангах оборони, тоді як Бойко гратиме в центрі поля, а Стень та Ндукве долучаться до атаки.

Олександр Шовковський, після перемоги над мальтійським Хамруном (3:0), залучив до стартового складу Тимчика, Попова та Дубінчака в оборону, тоді як Ярмоленко гратиме праворуч в атаці.

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Кучеров, Харатін, Бойко — Стень, Ндукве, Шарай.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Баран, Чечер, Матківський, Ціпот, Кльоц, Куція, Годя, Пушкуца, Воллі.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко, Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Бражко, Волошин, Супряга, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко, Караваєв.

Гра Верес — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.