Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та черкаський ЛНЗ.

Луганська Зоря та черкаський ЛНЗ зіграють на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в першому турі української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник використав із перших хвилин Пердуту та Янича в обороні, тоді як Саленко гратиме в центрі поля.

Віталій Пономарьов залучив до стартового складу Ледвія в рамку воріт, тоді як Кузик розташується праворуч в атаці.

Зоря: Сапутін — Пердута, Янич, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк, Саленко — Слесар, Будківський, Вакула.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Джордан, Ескінья, Тронтель, Малиш, Кораблін, Руан, Маткевич, Горбач.



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Драмбаєв, Каплієнко — Наумець, Танковський, Кушніренко, Яшарі — Кузик, Ассінор, Беннетт.

Запасні: Паламарчук, Самойленко, Горін, Дайко, Кисіль, Каплієнко, Нонікашвілі, Подоляк, Рябов, Ейнел, Кравчук, Проспер.



Гра Зоря — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.