Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 3 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 кам'янець-подільський Епіцентр у Тернополі прийматиме донецький Шахтар.

НЕДІЛЯ, 3 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН ІМ. Р. ШУХЕВИЧА, ТЕРНОПІЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Із дебютантів УПЛ найбільше з календарем не пощастило саме переможцеві Першої ліги-2024/25. У першому турі нової кампанії найвищого дивізіону України Епіцентр зустрінеться з Шахтарем, тоді як уже в третьому їм протистоятиме Динамо Київ. Вкрай непростий виклик для представника Хмельниччини, хоча й чудова можливість продемонструвати свою спроможність вести боротьбу на такому рівні.

Колектив Сергія Нагорняка поки що не порадував своїх уболівальників великою кількістю іменитих новачків, проте з уже наявних найбільше виділяється Андрій Борячук, який, за іронією долі, є вихованцем і колишнім гравцем саме сьогоднішнього суперника Епіцентру. Нападник має майже 30 голів у понад 100 матчах УПЛ, і його досвід може стати надважливим доповненням складу клубу.

Шахтар до нової кампанії чемпіонату України підходить із новим головним тренером. Станом на зараз, Арда Туран викликає в прихильників вітчизняного футболу здебільшого позитивні емоції. Так, представник Донеччини вже стартував у єврокубках, на шляху до третього раунду кваліфікації Ліги Європи вибивши фінський Ільвес (6:0) і турецький Бешикташ (6:2).

Попереду в Шахтаря перша зустріч із грецьким Панатінаїкосом, але спочатку клубу потрібно вдало розпочати сезон УПЛ після першого за 29 років фінішу поза топ-2 турніру. Вважаємо, що нетипова для донеччан відсутність значної активності на трансферному ринку не має завадити їм впевнено впоратися з Епіцентром.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.23, тоді як потенційний успіх Епіцентру оцінюється показником 17.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик — Савчук, Мороз, Григоращук, Климець — Запорожець — Танчик, Демченко, Беженар, Янаков — Борячук

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Грам, Азарові — Бондаренко, Назарина, Судаков — Швед, Егіналду, Невертон

ЦІКАВІ ФАКТИ

Епіцентр стає 53-м клубом за всю історію Чемпіонату України, в тому числі 2-м з Хмельницької області, склавши компанію Темпу (Шепетівка).

Безпрограшний гостьовий серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.

Дебютний в УПЛ тренерський матч 53-річного Сергія Нагорняка, який в статусі гравця вінницької Ниви, Дніпра, Шахтаря, Арсенала, Волині та запорізького Металурга провів 169 ігор (31 гол) в Чемпіонаті.

Сергій Нагорняк керував діями Епіцентру у 72-х матчах Першої ліги.

Дебютний в УПЛ тренерський матч 38-річного Арди Турана, який стає 1-м (!) тренером з Туреччини за всю історію Чемпіонату України.

35-й гол в УПЛ може забити Артем Бондаренко, 30-й — Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Андрій Борячук (Епіцентр), 20-й — Лассіна Траоре, 15-й — Дмитро Криськів, 10-й — Кевін, Єгор Назарина (усі — Шахтар).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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