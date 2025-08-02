Україна

Керманич Динамо Київ прокоментував роботу клубу на трансферному ринку.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами після виїзного матчу проти рівненського Вереса в першому турі УПЛ-2025/26.

Верес — Динамо Київ 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.08.2025

Гол Миколи Шапаренка дозволив "біло-синім" розпочати захист чемпіонського титули зі здобуття трьох очок. Шовковський розповів, чого його підопічним не вистачило, щоб провести цей поєдинок спокійніше:

"Насамперед, результату. Було спекотно, крім того, ми чудово розуміли й бачили, як команда суперника перебудувалася в товариських матчах, і загалом Верес нас не здивував тактичним малюнком гри — ми до цього були готові. Моменти біля наших воріт виникали після власних помилок, втім, ми були ближчими до того, аби подвоїти рахунок, ніж Верес до того, аби зрівняти. Ми мали чудові нагоди, зокрема Ванат, Ярмоленко, а також було кілька чудових прострілів, які не вдалося замкнути.

В принципі, як і у минулому та позаминулому роках, у Рівному нам непросто грати. Потрібно віддати належне нашому супернику — він сьогодні провів чудовий матч. Ми здобули три очки у першому турі та рухаємося далі.

Що з Денисом Поповим? У нього почалися судоми, і щоб запобігти потенційно негативним моментам, ми вирішили його замінити. Думаю, що нічого страшного, але побачимо. Ми доберемося до Любліна, і там вже завтра зранку будемо визначатися зі станом гравців.

Заміна Владислава Кабаєва на Назара Волошина по перерві? Я ніколи не коментую дії гравців. Ми з цим розберемося. У нас зараз дуже щільний графік, ми маємо берегти футболістів, і вони усі мають бути готовими вийти на поле у будь-яку хвилину з урахуванням обставин, ситуації, тактичних та інших моментів", — цитує спеціаліста офіційний сайт Динамо Київ.

Він також поділився, чи планують "біло-сині" підписувати нових гравців цього літа.

"Робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з урахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне. Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім'ї, родини чи ще щось, а у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини", — пояснив Шовковський.

Нагадаємо, у вівторок, 5 серпня, столичний клуб у Польщі прийматиме кіпрський Пафос у рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як у п'ятницю, 8-го, гостюватиме в львівського Руху в другому турі УПЛ.