Україна

Спеціаліст скоріше задоволений виступом своїх підопічних, аніж незадоволений.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук дав свій коментар після домашнього поєдинку з київським Динамо в рамках першого туру чемпіонату України-2025/26.

Верес — Динамо Київ 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.08.2025

"Червоно-чорним" не вдалося стримати чинного чемпіона країни, не знайшовши відповіді на результативний удар Миколи Шапаренка в першому таймі протистояння.

"Принаймні, за інтенсивністю гри ми сьогодні точно не поступалися Динамо. Так, були моменти, де за рахунок класу гравці Динамо впевненіше грали на м'ячі. Плюс, спека, фактор початку сезону — перші ігри завжди такі складні в плані фізичної готовності команд.

Динамо зіграло вже дві офіційні гри. Тому, десь можливо, вони трошки мали перевагу. З іншого боку — логістика: вони стикаються з частими переїздами.

Психологічний тиск на команду через відкриття сезону, заповнені трибуни й гру з чемпіоном? Можливо, хіба в якогось окремого гравця. Ми цей тиск навпаки намагалися зняти. Загалом, якщо відкинути результат, то я, напевно, більше задоволений сьогодні, аніж незадоволений. Самим змістом гри і побаченим на полі. Хочу також ще раз подякувати нашим вболівальникам. Чекаємо їх на наступному домашньому поєдинку.

Ймовірна гра рукою Владислава Ваната наприкінці матчу? Я якось забуваю одразу ці моменти переглянути, якщо чесно. Вже лише потім, коли дивлюся і аналізую нашу гру, тоді звертаю на це увагу. Тому, я ще не дивився і коментувати не буду. Не бачу потреби зараз це робити.

Чому Марко Мрвальєвича не було в заявці? Він не готувався до цієї гри. В нас сьогодні є Денис Ндукве і молодий нападник Аладжі Уоллі. Тому щодо Марко ми поки в роздумах. Приймаємо рішення, яке було б найкращим для гравця і для клубу. Також можу сказати, що наша літня трансферна кампанія ще не завершена. У нас є відкриті позиції флангових нападаючих, на які ми хочемо знайти підсилення.

Чесно скажу — нам складно. Перший момент — це фінансовий аспект. Другий момент — це війна. Дуже важко, особливо з легіонерами. Українців просто немає. Ми можемо зараз молодих ставити в склад, але вони просто не будуть витримувати і по якості, і по майстерності — по всьому. Тому ми зараз в пошуках", — цитує Шандрука офіційний сайт рівненського Вереса.

Зазначимо, що наступної п'ятниці, 8 серпня, "червоно-чорні" гостюватимуть у Полтави в другому турі УПЛ.