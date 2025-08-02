Україна

Столичний клуб продовжує роботу на ринку Південної Америки.

Футбольний клуб Лівий Берег оголосив про підписання контракту з 19-річним бразильським нападником Венделлом Флоренсіо Бріто. Про це повідомляє пресслужба столичного клубу. Деталі угоди не розголошуються.

Новачок виступатиме за команду під 29 ігровим номером. Венделл є вихованцем клубу Афренте, а також має досвід виступів за низку бразильських колективів, серед яких ДС Спортс, Корінтіанс, Насіонал і Ібрачіна. Його основна позиція — центрфорвард, втім він може зіграти і на фланзі атаки.

Це вже третій бразилець у складі Лівого Берега — раніше яскраво себе проявили Дієго та Сідней, які залишили позитивне враження у минулому сезоні. Клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку Бразилії, приділяючи особливу увагу пошуку молодих і перспективних футболістів.

Нагадаємо, Лівий Берег розпочав новий сезон у Першій лізі з поразки у Волочиську, поступившись Агробізнесу з рахунком 0:2.