Україна

Керманич луганської Зорі дав свій коментар після поєдинку чемпіонату України.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував результат номінально домашнього матчу проти черкаського ЛНЗ у першому турі УПЛ-2025/26.

Клуби не виявили сильнішого на стадіоні ім. В. Лобановського в Києві, не порадувавши голами.

"Хочу подякувати нашим хлопцям за гру. Суперник був непростий. Але ми дивимось на себе, перш за все. Було багато позитиву. Тим не менш, хотілося б ще краще та спокійніше грати. У суперника був момент, нам тоді пощастило. В нас теж були моменти. В цілому — результат закономірний.

Відсутність Джордана? Це жива конкуренція. На цей день був саме такий склад. Але він важливий гравець, котрий буде грати обов'язково.

Оцінка гри в атаці й результату загалом? Завжди хочеться більше, ніж маєш. Хочеться щоб ми більше контролювали м'яч, діяли спокійніше в останній треті. Ті, хто грав сьогодні — відпрацював на 100%. Будемо намагатися розвиватися далі.

Вихід центрального захисника ближче до завершення матчу? Ми хочемо перемагати. Хотілося десь зачепитися за якійсь стандарт. Руан в нас три тижні в команді. Йому треба подивитися, що таке український футбол, звикнути до нього. Розраховуємо на нього теж", — цитує Скрипника офіційний сайт "чорно-білих".

Зазначимо, що 11 серпня луганська Зоря прийматиме Кудрівку (другий тур УПЛ).