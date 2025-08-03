Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та Олександрія.
Фернандо Енріке, фото ФК Олександрія
03 серпня 2025, 12:00
Кудрівка та Олександрія зіграють на Оболонь-Арені в першому турі української Прем'єр-ліги.
Віталій Костишин вирішив використати з перших хвилин Яшкова у воротах, тоді як Мачелюк, Шаповал та Мельничук гратимуть у захисті, Нагнойний розташується в центрі поля, а Морозко виступатиме праворуч в атаці.
Кирило Нестеренко, на тлі розгрому від сербського Партизана (0:4), використав із перших хвилин Боля в центрі оборони, тоді як Булеца та Фернандо гратимуть у центрі поля, а Кулаков розташується на вістрі атаки.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Потімков, Шаповал, Мельничук — Нагнойний, Сторчоус, Думанюк — Морозко, Лєгостаєв, Козак.
Запасні: Льопка, Мамросенко, Сердюк, Векляк, Матвєєв, Тотовицький, Коркішко, Світюха, Безбородько, Литовченко, Солодаренко.
Запасні: Долгий, Ухань, Ковалець, Жота, Хуссейн, Безерра, Жонатан, Амарал, Смирний, Шостак, Прокопенко.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Булеца, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.
Гра Кудрівка — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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