Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та Олександрія.

Кудрівка та Олександрія зіграють на Оболонь-Арені в першому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Костишин вирішив використати з перших хвилин Яшкова у воротах, тоді як Мачелюк, Шаповал та Мельничук гратимуть у захисті, Нагнойний розташується в центрі поля, а Морозко виступатиме праворуч в атаці.

Кирило Нестеренко, на тлі розгрому від сербського Партизана (0:4), використав із перших хвилин Боля в центрі оборони, тоді як Булеца та Фернандо гратимуть у центрі поля, а Кулаков розташується на вістрі атаки.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Потімков, Шаповал, Мельничук — Нагнойний, Сторчоус, Думанюк — Морозко, Лєгостаєв, Козак.

Запасні: Льопка, Мамросенко, Сердюк, Векляк, Матвєєв, Тотовицький, Коркішко, Світюха, Безбородько, Литовченко, Солодаренко.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Булеца, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.