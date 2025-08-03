Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та донецький Шахтар.

Кам'янець-подільський Епіцентр та донецький Шахтар зіграють у Тернополі в першому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк вирішив використати з перших хвилин Танчика на правому фланзі оборони, тоді як Кош розташується в опорній зоні, а Сіфуентес, Борячук та Янаков утворять тризуб атаки.

Арда Туран, після перемоги над турецьким Бешикташем (2:0), залучив до стартового складу Гочолеішвілі, Грама та Азарові в обороні, тоді як Бондаренко та Судаков розташуються в центрі поля, а Траоре та Егіналду гратимуть у атаці.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Климець — Запорожець, Миронюк, Кош — Сіфуентес, Борячук, Янаков.

Запасні: Бушняк, Вавшко, Савчук, В. Кристін, С. Кристін, Ляшенко, Бендера, Беженар, Сидун.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Очеретько, Судаков — Аліссон, Траоре, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Егіналду, Швед, Марлон, Педріньйо да Сілва, Вінісіус, Бондар, Педріньйо Азеведо, Еліас, Кевін, Конопля, Назарина, Невертон.



Гра Епіцентр — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.