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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 серпня 2025 року.

У першому турі чемпіонату України-2025/26 у Києві Кудрівка розібралася з Олександрією.

Андрій Сторчоус вивів номінальних господарів поля вперед, після чого команди обмінялися голами зі штрафних. По перерві автор першого результативного удару оформив дубль, поставивши в поєдинку крапку. Гості завершили протистояння вдев'ятьох.

Зазначимо, що 11 серпня Кудрівка гостюватиме в луганської Зорі, тоді як Олександрія — в Оболоні днем раніше.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Олександрія в рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Олександрія 3:1

Голи: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 — Яшков, 26 (авт.)



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Потімков, Шаповал, Мельничук — Нагнойний (Матвєєв, 90+3), Сторчоус (Тотовицький, 68), Думанюк — Морозко (Коркішко, 82), Лєгостаєв (Безбородько, 82), О. Козак (Світюха, 82).



Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Булеца, Фернандо (Ковалець, 46), Мишньов (Туаті, 72) — А. Козак (Безерра, 46), Кулаков (Шостак, 72), Цара (Жота, 79).



Попередження: О. Козак, Мельничук, Шаповал, Тотовицький — Фернандо, Ндіка, Цара, Боль, Шостак



На 76-й хвилині був вилучений Кирило Ковалець (Олександрія) (друге попередження).

На 87-й хвилині був вилучений Мігель Феррейра Кампуш (Олександрія) (неспортивна поведінка).