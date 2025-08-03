Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 серпня 2025 року.
Кудрівка — Олександрія, facebook.com/fcolexandriya
03 серпня 2025, 16:04
У першому турі чемпіонату України-2025/26 у Києві Кудрівка розібралася з Олександрією.
Андрій Сторчоус вивів номінальних господарів поля вперед, після чого команди обмінялися голами зі штрафних. По перерві автор першого результативного удару оформив дубль, поставивши в поєдинку крапку. Гості завершили протистояння вдев'ятьох.
Зазначимо, що 11 серпня Кудрівка гостюватиме в луганської Зорі, тоді як Олександрія — в Оболоні днем раніше.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Олександрія в рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Кудрівка — Олександрія 3:1
Голи: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 — Яшков, 26 (авт.)
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Потімков, Шаповал, Мельничук — Нагнойний (Матвєєв, 90+3), Сторчоус (Тотовицький, 68), Думанюк — Морозко (Коркішко, 82), Лєгостаєв (Безбородько, 82), О. Козак (Світюха, 82).
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Боль, Ндіка — Булеца, Фернандо (Ковалець, 46), Мишньов (Туаті, 72) — А. Козак (Безерра, 46), Кулаков (Шостак, 72), Цара (Жота, 79).
Попередження: О. Козак, Мельничук, Шаповал, Тотовицький — Фернандо, Ндіка, Цара, Боль, Шостак
На 76-й хвилині був вилучений Кирило Ковалець (Олександрія) (друге попередження).
На 87-й хвилині був вилучений Мігель Феррейра Кампуш (Олександрія) (неспортивна поведінка).