Україна

Жахливий початок.

В рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія на виїзді несподівано поступилася дебютанту УПЛ ФК Кудрівці (1:3).

Таким чином, керманич "жовто-чорних" Кирило Нестеренко став першим тренером Олександрії за останні 13 років, який програв дебютну гру у чемпіонаті України.

Востаннє таким "досягненням" відзначився Леонід Буряк 3-го березня, 2012-го року. Тоді "містяни" програли вдома луцькій Волині (0:1).

Зазначимо, що у перших трьох офіційних матчах під керівництвом 33-річного фахівця Олександрія зазнала трьох поразко з різницею м'ячів — 1:9.