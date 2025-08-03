Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та житомирське Полісся.

Львівські Карпати та житомирське Полісся зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко використав із перших хвилин Домчака в рамці воріт, тоді як Карабін розташується праворуч в атаці.

Руслан Ротань, після перемоги над андоррською Санта-Коломою (4:1), залучив до стартового складу Кравченка на правому фланзі оборони, тоді як Таллес та Лєднєв гратимуть у центрі поля, а Гайдучик розташується на вістрі атаки.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Карабін, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кліщук, Мисак, Киричок, Адамюк, Вітор, Ігор, Чабан, Федор, Клименко, Танда, Кокодиняк, Шах.



Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Лєднєв — Назаренко, Гайдучик, Крушинський.

Запасні: Волинець, Уліганець, Бескоровайний, Віале, Хадрой, Мельниченко, Андрієвський, Караман, Йосефі, Гуцуляк, Гонсалвеш, Філіппов.



Гра Карпати — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.