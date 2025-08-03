Україна

Важка перемога "гірників" над дебютантом УПЛ.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував мінімальну перемогу над Епіцентром (1:0) в рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги. Цитує турецького фахівця УПЛ ТБ.

"Мені дуже сподобався початок гри. В перші 20 хвилин ми створили багато моментів, мали шанс забити. Але якщо не забиваєш на початку, потім гра стає складнішою.

Суперник добре захищався. Вони виконали велику роботу проти нас. Але ми намагалися тиснути кожну хвилину. Були хороші відрізки, в яких ми демонстрували якісну гру.

Я дуже задоволений цим матчем, ми зіграли добре. Тепер будемо працювати над тим, щоб діяти ще більш агресивно в атаці. У нас також буде багато роботи по поліпшенню гри в обороні.

Деякі гравці сьогодні віддали дуже багато енергії, це важливо, тому що для нас головне – команда. Ми – один колектив, одна сім'я. У мене немає поняття ротації, всі гравці для мене важливі. Вони для мене як брати, і сьогодні я це побачив на полі. Я щасливий, тому що це частина нашої філософії.

Гра була дуже складною. Думаю, навіть складнішою, ніж матчі з Панатінаїкосом і Бешикташем. Ми грали в дуже спекотну погоду, починали о 15:30 – це дуже непросто. Але я задоволений цим виступом. І не важливо, виграєш перший матч чи десятий", – сказав Туран.

Раніше Юхим Конопля прокоментував перемогу над Епіцентром.