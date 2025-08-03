Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 серпня 2025 року.

У першому турі чемпіонату України-2025/26 у Тернополі кам'янець-подільський Епіцентр зазнав поразки від донецького Шахтаря.

Протягом першої половини поєдинку команди не порадували голами. Ба більше, рахунок був "сухим" аж до 79-ї хвилини, поки результативним ударом відзначився Кауан Еліас. Це взяття воріт дозволило "гірникам" святкувати здобуття трьох очок.

Наступної неділі, 10 серпня, Шахтар гостюватиме у львівських Карпат, а Епіцентр — у черкаського ЛНЗ днем раніше. Також зазначимо, що у четвер, 7 серпня, підопічні Арди Турана в Греції зустрінуться з Панатінаїкосом у рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Шахтар у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Шахтар 0:1

Гол: Еліас, 79



Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Климець (Демченко, 83) — Запорожець, Миронюк (С. Кристін, 75), Кош — Сіфуентес (Бендера, 67), Борячук (Сидун, 75), Янаков (Беженар, 25).



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі (Конопля, 76), Грам, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 58) — Бондаренко (Марлон, 58), Очеретько, Судаков — Аліссон (Невертон, 85), Траоре (Еліас, 53), Егіналду (Педріньйо да Сілва, 58).



Попередження: Кош, Мороз