Україна

Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з дебютантом УПЛ.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі УПЛ проти дебютанта Епіцентра (1:0).

"Я, звісно, дуже радий перемозі, але настанова від тренера була – вийти та додати швидкості в атаці. Вважаю, що впорався, але міг ще, тому і не повністю задоволений собою.

Гра була трохи повільнішою, ніж ми очікували – мабуть, через те, що було дуже спекотно, гра о третій годині – це завжди важко. Фізично хлопцям було дуже важко – і нашим, і Епіцентру. І вони дуже добре впоралися також зі своєю задачею, не давали нам забити, були дуже чіпкі, і було дуже важко грати проти них сьогодні – тому їм також заслуга.

Ротація? У нас тільки за серпень десять ігор, і ті самі 11 чоловік не зможуть просто зіграти. Тому ротація – це нормально. У нас 25 футболістів, і на кожній позиції конкуренція. Майже на кожній позиції ротація – це дуже добре для команди.

Експресивний Арда Туран? Чесно, не знаю, що було в роздягальні, тому що я був на полі у перерві. Думаю, що якщо й був якийсь рознос, то лише з ціллю замотивувати і підштовхнути видати ще більше, ніж ми показували в першому таймі. У другому нам було, вважаю, трошки легше, тому що команда гарно готова фізично – і якраз під кінець гри це і позначилося. Десь хтось не добіг – і ми змогли забити", — сказав Конопля в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Епіцентр — Шахтар.